Amnesty International: Єрофєєва та Алєксандрова не катували

Про це заявив представник міжнародної неурядової організації Amnesty International Красимир Янков в ефірі "Свободи слова" на ICTV, пише Українська правда.

"Наші представники відвідали двох, за їхніми словами, російських військових. За той короткий період часу, поки ми з ними спілкувалися, а це було не більше 10 хвилин у присутності українських силовиків, ми не знайшли і не побачили слідів катувань та жорстокого поводження", - сказав він.

Янков також згадав про резонансний звіт Amnesty International, в якому йшлося про те, що обидві сторони конфлікту на сході України часто і широко застосовують тортури до полонених. У документі, зокрема, йшлося про те, що "Правий сектор" незаконно утримує людей в полоні.

Представник Amnesty International в ефірі пояснив, що у своїх звітах організація спирається на більш ніж одне джерело інформації.

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"Ми не віримо нікому на слово. (Ми використовуємо) мінімум 2 джерела, плюс документальні свідчення, плюс свідоцтва в ЗМІ, плюс наша партнерська робота з іншими міжнародними організаціями, плюс медичні та офіційні документи...", - заявив Красимир Янков.

"Звичайно, це (свідчення людей, що назвалися потерпілими - ред.) може бути брехнею, навмисним вкиданням російської пропаганди і так далі, але це не скасовує перевірку цих фактів. (...) Ми прекрасно розуміємо, що "Правий сектор" використовується як бренд для російської пропаганди. Це можуть бути і російські провокатори, але ці факти не повинні бути забуті, це має бути перевірено і розслідувано", - додав він.

"Сьогодні під час бесіди в СБУ стало ясно, що все ще "Правий сектор", зокрема, не інтегрований в Збройні сили України, і те, що він затримує людей і не передає їх негайно офіційним структурам влади, є порушенням", - нагадав Янков.

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У той же час він повідомив, що Amnesty International була приємно здивована позитивною реакцією з боку СБУ на звіт і тим, що відомство відкрите до співпраці.

За словами Янкова, організація готується передати правоохоронцям зібрані матеріали для проведення розслідування.