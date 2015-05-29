На Донеччині внаслідок мінометного обстрілу бойовиків загинув волонтер

Про це повідомляє прес-служба ГУМВС України в Донецькій області.

«28 травня близько 16.00 в результаті мінометного обстрілу бойовиками селища Опитне Ясинуватського району загинув волонтер, житель Львівської області», - йдеться у повідомленні.

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До Красноармійського міськвідділу міліції надійшло повідомлення від співробітників моргу про те, що до них доставлено тіло волонтера, який помер від осколкового поранення стегна. Повні анкетні дані загиблого чоловіка встановлюються.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України.