Штаб АТО: Весь день обстріли на Донбасі не припинялися, але у районі Маріуполя - тихо

Зранку 29 травня і до вечора терористи зосереджували вогонь своєї артилерії, мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів на Донецькому напрямку. Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбук.

«Загарбники багаторазово обстрілювали Опитне і Піски. Діставалося і шахті Бутовка. На Луганському – з мінометів гатили по Трьохізбенці, а з гранатомета по Щастю», - йдеться в повідомленні.

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На Артемівському напрямку в районі Широкої Балки відбулося бойове зіткнення. А по Ленінському російсько-терористичні найманці стріляли з 120 мм мінометів

«В районі Маріуполя сьогоднішній день був, як ніколи, тихим», - підкреслюється в повідомленні.