Бойовики з артилерії обстріляли цілу низку населених пунктів на донецькому напрямку

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив прес-центр АТО. В повідомленні йдеться, що починаючи з 18 години вчорашнього вечора бойовики "щогодини, як за розкладом", обстрілювали Авдіївку, Опитне, шахту Бутовка, Красногорівку, Кам’янку, Старогнатовку, Піски, Водяне, Мар’їнку. "Протитанковий ракетний комплекс обстріляв Гранітне", - повідомили в прес-центрі.

Читайте такожБойовики обстріляли позиції сил АТО біля Маріуполя

Також повідомляється, що використовуючи міномети, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю бойовики вогонь по населених пунктах Луганське, Лозове, Кірово, Ленінське, Майорськ.

На маріупольському напрямку з окупованого населеного пункту Соханка працювала артилерія бойовиків по Широкиному. "А на Луганському напрямку обстріляли Щастя та Станицю Луганську", - повідомив прес-центр.

Безпілотники бойовиків з’являлися у небі над позиціями сил АТО 16 разів.