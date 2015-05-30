СБУ попередила низку терактів та політичних вбивств у Дніпропетровську

Служба безпеки України у ході багатоетапної спеціальної операції запобігла диверсіям, терористичним актам та політичним вбивствам, які, за завданням незаконного збройного формування «ЛНР», готувала злочинна група на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що 29 травня у Дніпропетровську СБУ затримала чотирьох зловмисників, які готували фізичну розправу над волонтерами та членами добровольчих батальйонів. У них вилучено вогнепальну зброю та бойові гранати.

Встановлено, що терористичну групу очолював 39-річний співробітник однієї з приватних охоронних структур Дніпропетровська з позивним «Мауглі». Серед інших затриманих зловмисників члени «Союза советских офицеров» − ветеран спецназу і керівник федерації карате. Зв’язковим із ватажками терористичної організації «ЛНР» був 23-річний бойовик, який брав участь у незаконних збройних формуваннях на Луганщині і був таємно засланий до Дніпропетровська у лютому ц.р. під виглядом переселенця.

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Терористична група отримала від бойовиків на прізвиська «Саід» і «Остап» список громадських активістів, членів «Правого сектора», добровольчих батальйонів для організації їх фізичного знищення. Також група мала вчинити теракти в обласному центрі. Готуючись до злочинів, зловмисники тренувалися на колишньому військовому полігоні.

Під час обшуків помешкань зловмисників правоохоронці вилучили п’ять гранат «РГД-5», вогнепальну зброю та набої, комп’ютерну техніку із матеріалами, що свідчать про протиправну діяльність затриманих, засоби зв’язку для координації з бойовиками.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 258-3 (створення терористичної групи або терористичної організації) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.