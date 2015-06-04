Відео невдалого штурму позицій сил АТО бойовиками в Мар'їнці

17:10, 04 червня 2015
Війна
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На каналі Youtube інформаційний ресурс сепаратистів опублікував ряд відеороликів невдалого штурму позицій сил АТО бойовиками в Мар'їнці.

Скриншот видео

На відео зафіксовано впевнене пересування груп бойовиків в "зеленці" поблизу позицій сил АТО, що може свідчити про ретельну підготовку до наступу.

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Варто відзначити, що терористи володіють досить великим арсеналом зброї та якісною екіпіровкою.

Разом з тим, відповідно до змісту відео, в школі-інтернаті бойовики розмістили снайперські групи.

Увага! Відеоролики можуть містити ненормативну лексику.

 Як повідомляв УНІАН, вранці 3 червня російські терористи почали масований наступ на українські позиції, найсильніший удар був нанесений в районі населених пунктів Мар'їнка і Красногорівка, поблизу Донецька.

Бойовики здійснили близько 142 обстрілів із застосуванням важкого озброєння.

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