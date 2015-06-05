Президент заявив про безпрецедентну кількість військ РФ біля кордонів України і на Донбасі
12:56, 05 червня 2015Війна
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Президент України Петро Порошенко наголошує на безпрецедентно великій кількості російських військ біля кордонів України і на окупованих територіях Донбасу.
Порошенко: Із серпня 2014 року такої кількості військ не було / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на прес-конференції.
«Я можу зазначити, що кількість військ РФ біля кордонів України і кількість військ, які перебувають на окупованих територіях сьогодні, безпрецедентно велика», - сказав він.
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«Із серпня місяця минулого року такої кількості військ не було біля наших кордонів», - заявив Порошенко.
«Мені здається, що утримувати таке потужне військове угруповання, для цього повинні бути дуже важливі причини», - додав президент.
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