Президент заявив про безпрецедентну кількість військ РФ біля кордонів України і на Донбасі

12:56, 05 червня 2015
Війна
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Президент України Петро Порошенко наголошує на безпрецедентно великій кількості російських військ біля кордонів України і на окупованих територіях Донбасу.

порошенко: С августа 2014 года такого количества войск не было / Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на прес-конференції.

«Я можу зазначити, що кількість військ РФ біля кордонів України і кількість військ, які перебувають на окупованих територіях сьогодні, безпрецедентно велика», - сказав він.

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«Із серпня місяця минулого року такої кількості військ не було біля наших кордонів», - заявив Порошенко.

«Мені здається, що утримувати таке потужне військове угруповання, для цього повинні бути дуже важливі причини», - додав президент.

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