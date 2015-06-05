Для вирішення гуманітарної кризи в Україні не вистачає $250 мільйонів - ООН

18:35, 05 червня 2015
Війна
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Про це повідомив заступник генерального секретаря ООН Джеффрі Фелтман.

twitter.com/Debaltsevo_UA

Для вирішення гуманітарної кризи в Україні не вистачає 251 млн доларів. Про це заявив заступник генерального секретаря ООН Джеффрі Фелтман, повідомляється у Twitter організації.

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"Для вирішення гуманітарної кризи в Україні не вистачає 251 млн дол", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, під час засідання Ради Безпеки ООН Фелтман заявив, що від початку конфлікту на Донбасі загинули 6 тис. 400 осіб.

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