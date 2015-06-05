Для вирішення гуманітарної кризи в Україні не вистачає $250 мільйонів - ООН
18:35, 05 червня 2015Війна
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Про це повідомив заступник генерального секретаря ООН Джеффрі Фелтман.
twitter.com/Debaltsevo_UA
Для вирішення гуманітарної кризи в Україні не вистачає 251 млн доларів. Про це заявив заступник генерального секретаря ООН Джеффрі Фелтман, повідомляється у Twitter організації.
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"Для вирішення гуманітарної кризи в Україні не вистачає 251 млн дол", - йдеться в повідомленні.
Фелтман: для решения гуманитарного кризиса в Украине не хватает 251 млн долларов
— ООН (@UnitedNationsRU) June 5, 2015
Як повідомляв УНІАН, під час засідання Ради Безпеки ООН Фелтман заявив, що від початку конфлікту на Донбасі загинули 6 тис. 400 осіб.
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