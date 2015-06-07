Бірюков: Офіційні безповоротні втрати військових на Донбасі - 1723 людини

Про це повідомив радник президента Юрій Бірюков у своєму Фейсбуці.

"Але їх більше, не радикально, але більше. Чому? Тому що специфіка констатації на державному рівні втрати військовослужбовця не дозволяє оголосити його загиблим до тих пір, поки немає рапорту, а потім ще й свідоцтва про смерть. Поки що немає впізнаного тіла. Поки що немає 100500 жахливих паперів. А до тих пір - не можна", - написав Бірюков.

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В коментах до попереднього посту зачепили важливу тему, хвору. Про те, що нібито влада занижує дані щодо втрат. Та ка... Posted by Юрій Бірюков on 7 червня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН ,протягом доби в зоні проведення антитерористичної операції не загинув жоден військовослужбовець, вісім отримали поранення.