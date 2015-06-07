За добу в зоні АТО поранено вісім військових, загиблих немає

Протягом доби в зоні проведення антитерористичної операції жоден військовослужбовець не загинув, восьмеро отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

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«За добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув. Разом з тим, восьмеро наших бійців були поранені», - сказав речник.