За добу в зоні АТО поранено вісім військових, загиблих немає
14:18, 07 червня 2015Війна
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Полковник Олександр Мотузяник розповів про втрати української армії за добу.
REUTERS
Протягом доби в зоні проведення антитерористичної операції жоден військовослужбовець не загинув, восьмеро отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.
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«За добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув. Разом з тим, восьмеро наших бійців були поранені», - сказав речник.
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