Бойовики відпустили бійця 28-ї бригади, якого змусили дати прес-конференцію російським телеканалам

Українського військового Романа Марченка звільнили з полону, обмінявши на декілька тіл бойовиків, загиблих у бою з підрозділами ЗСУ 4 червня під Мар'їнкою, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що наразі проводиться службове розслідування, щодо обставин, які спонукали захопленню даного військовослужбовця в полон, передає Радіо Свобода.

«Під загрозою розстрілу воїн дав прес-конференцію російським каналам про важкі бої за Мар'їнку та «значні втрати» наших сил», − наголосили у штабі.

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Раніше речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко заявив, що поранений і захоплений у полон терористами "ДНР" при бойових зіткненнях 3-4 червня під Мар'їнкою Донецької області військовослужбовець 28-ї окремої гвардійської механізованої бригади Збройних сил України Роман Марченко під тортурами був змушений зробити низку неправдивих заяв про події під Мар'їнкою.

"Під величезним тиском бойовиків і загрозою для життя, на так званій прес-конференції в присутності пропагандистських російських телеканалів Роман Марченко був змушений зробити серію заяв про хід бойових дій під Мар'їнкою 3-4 червня, які повністю повторюють брехливі повідомлення російсько-терористичних медіа", - сказав Лисенко.