Полторак запевнив, що Україна готова захистити Маріуполь

Міністр оборони України Степан Полторак запевняє, що Україна готова захистити Маріуполь у випадку, якщо російські війська спробують з'єднати свої сили з Кримом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО.

За словами міністра, президент РФ Володимир Путін навряд чи відмовився від ідеї просування до Криму, і свідченням цього є дії РФ в районі Широкиного під Маріуполем.

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Як сказав Полторак, російські диверсанти практично працюють в межах української акваторії Азовського моря і на території, контрольованій Україною. “Але тут справа в тому, що на тому напрямку ми зосередили певну кількість особового складу озброєння і техніки, і на випадок, якщо терористичні угруповання спробують проводити наступальні дії в напрямку Маріуполя з метою об'єднатися з Кримом, ми будемо готові до ведення певних бойових дій для того, щоб виконати задачу в обороні нашої території”, - наголосив Полторак.