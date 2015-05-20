Рада збільшила територію Маріуполя на понад 2 тисячі гектарів

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову про внесення змін до постанови від 11 грудня 2014 року № 32-VII "Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж Волноваського, Новоазовського та Тельманівського районів Донецької області» (№2321) проголосували 239 народних депутатів із 354, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначається у пояснювальній записці, постановою ВР від 11 грудня 2014 року № 32-VIII внесені зміни до адміністративно-територіального устрою Донецької області шляхом зміни та встановлення нових меж Волноваського, Новоазовського та Тельманівського районів шляхом приєднання до Волноваського району населених пунктів Новоазовського та Тельманівського районів, підконтрольних українській владі, але таких, що за адміністративно-територіальним устроєм входять до складу міста обласного значення або району, адміністративний центр якого знаходиться на непідконтрольній території.

Разом з тим територія Виноградненської сільської ради Новоазовського району, приєднана до Волноваського району відповідно до постанови Верховної Ради, не має загальної межі, зручних транспортних комунікацій та інших безпосередніх зв’язків з територією Волноваського району.

Зазначається, що адміністративне приєднання зазначеної вище території до Волноваського району ускладнює отримання соціальних, транспортних послуг, а також соціальних виплат населенням та збільшує соціальну напругу на цій території.

"Територіально найближчим до населених пунктів Виноградненської сільської ради Новоазовського району є місто Маріуполь. З огляду на зазначене доцільним є віднесення зазначеної вище території, підпорядкованої постановою Верховної Ради України до Волноваського району, до міста Маріуполь", - говориться у пояснювальній записці.

Законопроектом вносяться зміни до назви постанови - "Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж міста Маріуполя, Волноваського, Новоазовського та Тельманівського районів Донецької області".

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Запропонованими змінами встановлюється, зокрема, тимчасово, до переходу під контроль органів державної влади та органів місцевого самоврядування неконтрольованих ними населених пунктів Донецької області, змінити межі Маріуполя, Волноваського, Новоазовського та Тельманівського районів, збільшивши територію міста Маріуполя на 2282,7 гектара за рахунок передачі до його складу 2282,7 гектара земель Новоазовського району, що знаходяться у віданні Виноградненської сільської ради (в тому числі території села Виноградне, села Піонерське, села Приморське), збільшивши територію Волноваського району на 67841 гектар земель за рахунок передачі до його складу 15123 гектара земель Новоазовського району, із них: 4348,2 гектара земель – Комінтернівської сільської ради (в тому числі території села Комінтернове, села Водяне, села Заїченко), 4928,3 гектара земель – Лебединської сільської ради (в тому числі території села Лебединське, селища Калинівка, села Сопине), 4928,7 гектара земель – Павлопільської сільської ради (в тому числі території села Павлопіль, села Пищевик, села Черненко), 917,8 гектара земель – Широкинської сільської ради (в тому числі території села Широкине, села Бердянське), та 52718,3 гектара земель Тельманівського району, із них: 4705,4 гектара земель, що знаходяться у віданні Андріївської селищної ради (в тому числі території селища міського типу Андріївка, селища Бахчовик, селища Дружне, селища Обільне), 458,6 гектара земель – Мирненської селищної ради (в тому числі територію селища міського типу Мирне), 11693,4 гектара земель – Гранітненської сільської ради (в тому числі території села Гранітне, села Старомар’ївка), 13523 гектара земель – Новоселівської сільської ради (в тому числі території села Новоселівка, села Запорізьке, села Кам’янка, селища Маловодне, села Новоселівка Друга, села Степанівка), 11155,4 гектара земель – Старогнатівської сільської ради (в тому числі території села Старогнатівка, села Новогригорівка), 11182,5 гектара земель – Чермалицької сільської ради (в тому числі території села Чермалик, села Орловське, села Федорівка), та затвердити територію міста Маріуполя загальною площею 20396 гектарів, Волноваського району загальною площею 252661 гектар, Новоазовського району загальною площею 81861,2 гектара, Тельманівського району загальною площею 81292,7 гектара.

Кабінету міністрів України в межах повноважень доручається забезпечити координацію дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, пов’язаних із зміною і встановленням меж міста Маріуполя та відповідних меж Волноваського, Новоазовського та Тельманівського районів Донецької області.