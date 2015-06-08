У Міноборони РФ відмовляються йти на діалог щодо ситуації на Донбасі - Полторак

Як передає кореспондент УНІАН, про це Полторак сказав під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО.

“Ви знаєте, дуже важко розмовляти з агресором, і навіть тоді, коли ви - політик чи генерал. Я особисто декілька разів робив спробу переговорити з паном міністром оборони Росії Шойгу, але він постійно скаржився на зайнятість і на розмову не погодився”, - зазначив Полторак.

Разом з тим він повідомив, що перемовини на рівні начальників генеральних штабів збройних сил України та РФ проводять регулярно.

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“Ця розмова здійснюється регулярно, особливо тоді, коли відбувається ускладнення ситуації в районі бойових дій. Перемовини ведуться, але вірити тим перемовинам і обіцянкам у ході тих розмов дуже важко”, - сказав Полторак.

У зв'язку з цим він навів приклад нещодавнього наступу російсько-терористичних військ на Мар'їнку, коли, за його словами, представники російського генштабу армії стверджували, що в тому наступі не беруть участі російські військові підрозділи і що російська сторона докладає всіх зусиль, щоб припинити бойові дії.

Полторак пояснив, що тільки злагоджені дії українських силовиків змусили ворога відступити.