У Міноборони РФ відмовляються йти на діалог щодо ситуації на Донбасі - Полторак
Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що глава оборонного відомства Російської Федерації Сергій Шойгу відмовляється йти на діалог щодо ситуації на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Полторак сказав під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО.
“Ви знаєте, дуже важко розмовляти з агресором, і навіть тоді, коли ви - політик чи генерал. Я особисто декілька разів робив спробу переговорити з паном міністром оборони Росії Шойгу, але він постійно скаржився на зайнятість і на розмову не погодився”, - зазначив Полторак.
Разом з тим він повідомив, що перемовини на рівні начальників генеральних штабів збройних сил України та РФ проводять регулярно.
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“Ця розмова здійснюється регулярно, особливо тоді, коли відбувається ускладнення ситуації в районі бойових дій. Перемовини ведуться, але вірити тим перемовинам і обіцянкам у ході тих розмов дуже важко”, - сказав Полторак.
У зв'язку з цим він навів приклад нещодавнього наступу російсько-терористичних військ на Мар'їнку, коли, за його словами, представники російського генштабу армії стверджували, що в тому наступі не беруть участі російські військові підрозділи і що російська сторона докладає всіх зусиль, щоб припинити бойові дії.
Полторак пояснив, що тільки злагоджені дії українських силовиків змусили ворога відступити.