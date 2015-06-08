Порошенко: З початку АТО загинули 112 міліціонерів і 154 нацгвардійці

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час церемонії вручення державних нагород міліціонерам та бійцям Нацгвардії.

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Він зазначив, що 20 тис. правоохоронців прийшли у зону АТО з початку бойових дій. Це справжній приклад служіння народу Україні. Сьогодні в зоні АТО на фронті, у прифронтовій зоні продовжують нести службу 3 тис. 275 працівників міліції та військовослужбовців Нацгвардії.

"На жаль, найкращі пішли у вічність. З початку АТО загинули 112 працівників міліції та 154 військовослужбовці Нацгвардії України", - сказав Порошенко.

Глава держави подякував тим співробітникам органів внутрішніх справ та військовослужбовцям Нацгвардії, які захищають мир, суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України.

“На безіменних блокпостах, на вулицях ще нещодавно мирних міст прифронтового Донбасу, ви та ваші побратими-прикордонники, міліціонери-нацгвардійці є першим заслоном нашої незалежної держави, й інколи ціна такого захисту — ваше життя”, - наголосив Порошенко.

Глава держави відзначив подвиг лейтенанта Нацгвардії Богдана Завади, який на блокпосту сам прикрив відхід та перегрупування своїх підлеглих, втримуючи натиск близько сотні бойовиків і чотирьох батальйонів.

“Коли ворог намагається розпочати терористичну війну в глибині території України, уся надія також на вас, дорогі мої. Коли через лінію розмежування сунуть наркотики, сунуть контрабандою зі зброєю із РФ, ми сподіваємося на вас і на ваш професіоналізм. Коли невідомі люди в балаклавах несподівано виникають біля стратегічних об'єктів, провокуючи масові безлади, дестабілізуючи ситуацію всередині країни, їм перешкоджає ваша залізна витримка”, - зазначив президент.