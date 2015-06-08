У Генштабі пропонують надавати пораненим статус учасника бойових дій автоматично
Представники Генерального штабу України заявили, що статус учасника бойових дій потрібно надавати безпосередньо під час виконання завдань у зоні проведення АТО, а не після повернення військового.
Про це повідомила прес-служба Генштабу на своїй сторінці у Facebook.
"Несправедливим є такий стан справ, коли чиновник повертається із зони АТО, провівши там кілька днів, і отримує статус учасника бойових дій, а більшість бійців перебувають по кілька місяців на передовій і статус УБД отримують лише після повернення із зони АТО", - йдеться у повідомленні прес-служби.
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При цьому у Генштабі вважають, що на сьогодні є очевидною необхідність ревізії списків учасників бойових дій. Тому що є велика різниця, яка викликає справедливе обурення військовослужбовців, котрі протягом тривалого часу виконують завдання у зоні АТО на передовій.
"Бути в тилових районах зони АТО чи на передовій - принципова різниця. Статус УБД мають отримувати лише безпосередні учасники бойових дій", - заявили у Генштабі.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ ІНІЦІЮЄ ПРОПОЗИЦІЮ, ЩО ПОРАНЕНІ В ЗОНІ АТО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ МАЮТЬ АВТОМАТИЧНО ОТРИМУВАТИ СТАТУС УЧАС...Posted by Прес-служба Генерального штабу ЗСУ on 8 Июнь 2015 г.
Тому Генеральний штаб ініціює пропозицію, що поранені в зоні АТО військовослужбовці мають автоматично отримувати статус УБД, як такі, що кров’ю підтвердили свою діяльність в антитерористичній операції.