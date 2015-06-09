Терористи обстрілювали територію біля Гладосового з танка

Повідомляється, що «із 122-мм артилерійської системи бойовики обстріляли Миронівський, що на Артемівському напрямку, а Попасну й Золоте - з мінометів».

«В цьому ж районі по позиціях наших воїнів біля Гладосового гатив танк», – зазначили у прес-центрі.

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За даними прес-центру, протягом дня злочинці обстрілювали двічі із автоматичних станкових гранатометів Щастя.

«Снаряди важких артилерійських систем сьогодні падали на житлові будинки в Ленінському та Водяному», - наголошують у прес-центрі і додають, що «українські воїни, в свою чергу, ефективно подавляють вогневі точки противника, при цьому використовують лише дозволене угодами озброєння».