Бойовики обстріляли Широкине зі 152-мм артилерії - прес-центр АТО

За ніч бойовики здійснили близько 40 обстрілів позицій сил АТО та населених пунктів Донбасу.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Кричущий випадок порушення Мінських домовленостей з боку російсько-терористичних військ був зафіксований в районі Широкиного. Там підконтрольні самопроголошеним республікам бандити застосували артилерію калібру 152 мм", - наголошується у повідомленні.

Піски, Шахту Бутовка, Опитне та Авдіївку бойовики обстрілювали зі 120-мм мінометів та 122-мм артилерійських систем. По Опитному та Водяному вогонь відкривали з танків.

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Також, за даними штабу АТО, низку населених пунктів на Луганському та Донецькому напрямках бойовики обстрілювали зі стрілецької зброї та гранатометів.

"Зокрема, під вогонь бандитів потрапили Щастя, Станиця Луганська, Старий Айдар, Красногорівка, Водяне. Окрім того, житлові квартали Водяного загарбники обстріляли з артилерійських установок калібру 122 мм", - кажуть у прес-центрі.

За ніч на Донбасі також зафіксували прольоти 25 безпілотників, здебільшого - на Луганщині та на Маріупольському напрямку.