Протягом дня бойовики 30 разів обстріляли позиції сил АТО і населені пункти

Протягом дня проросійські найманці 30 разів обстріляли позиції сил Антитерористичної операції і населені пункти Донбасу.

Про це повідомляє прес-центр АТО. За даними прес-центру, «більшість обстрілів зафіксовано в районі Донецька. Із 120-мм мінометів проросійські найманці обстріляли Піски, Шахту Бутовка. Населені пункти Опитне та Первомайське - із 122-мм артилерійських систем». Читайте такожТерористи обстрілювали територію біля Гладосового з танка «Ворог також вів вогонь із озброєння танків та БМП, автоматичних станкових гранатометів, стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter