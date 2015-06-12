Адвокат російського спецназівця через суд хоче отримати дозвіл на відвідування затриманого консулом РФ

Про це повідомляє Громадське ТБ.

«Консул приходив, але його не допускають до Єрофєєва та Алєксандрова, слідчий не відповідає на клопотання російського консула та затягує процес відвідання. На даний час, подаємо клопотання в суд, щоб консул побачився з моїм клієнтом»,- сказала правозахисниця.

Також, Соколова стверджує, що немає жодних доказів щодо наявності складу кримінального правопорушення як террористичний акт. Вона зауважила, що докази відсутні в матеріалах справи.

Читайте такожНомери родичів захоплених спецпризначенців з РФ заблоковані або не відповідають - російський правозахисник«Можна говорити, що ці громадяни (російські військові – ред.) дійсно незаконно перебували на території України, вони дійсно здійснювали дії, направлені на нагляд за позиціями сил ЗСУ, «ЛНР», «ДНР», але вони не здійснювали терористичних актів»,- заявила адвокат.

Як повідомляв УНІАН, російського консула можуть допустити до затриманих в Луганській області та заарештованих військовослужбовців ГРУ генштабу збройних сил РФ капітана Євгена Єрофеєва та сержанта Олександра Александрова не раніше, ніж через місяць-два з часу останнього відвідування.

Раніше УНІАН повідомляв, що 16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій у Луганській області двох російських військовослужбовців - капітана Єрофеєва і сержанта Александрова. Вони перебувають у військовому госпіталі в Києві. Обидва заарештовані Шевченківським райсудом Києва до 19 липня.

26 травня завідувач консульського відділу Посольства РФ в Україні Олексій Грубий відвідав Єрофеєва та Александрова в госпіталі.