Військові розповіли, як затримували російських диверсантів в зоні АТО (відео)

Відео зі свідченнями військовослужбовців оприлюднив прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

За словами військового, який 16 травня брав учать у бойовому зіткненні з диверсантами, бій розпочався о 14.50.

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"Група противника вийшла на наш опорний пункт, молодший сержант Пугачов дав усім команду "до бою"…перші постріли поцілили нього, його було поранено…Мобільна група витягла сержанта з окопу на машину", - сказав військовий, при цьому додавши, що Пугачов від отриманих поранень помер у лікарні.

За його словами, через деякий час стало відомо, що також поранено одного члена ДРГ.

"Його почали відтягувати і відходити від прямого контакту з нами. Ми вирішили висунутись групою вперед, щоб виявити поранених розвідників противника. Ми виявили одного з розвідників – це був капітан полку спецпризначення", - розповів боєць.

За свідченнями бійця АТО, ще одного російського військовослужбовця, сержанта, затримала друга група.

Разом з тим, як зазначив боєць, через 300 метрів бойовики відкрили по групі вогонь з міномета і АГС, було поранено одного військового, тому група вирішила повернутися.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО взяли у полон у Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під містом Щастя Луганської області двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

А у Кремлі відмовилися від захоплених у полон на Донбасі російських військовослужбовців. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков знову повторив офіційну позицію Москви, "що ніяких російських військових на Донбасі немає".