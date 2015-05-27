Другий російський ГРУшник подав апеляцію на свій арешт
Другий російський військовий Євген Єрофєєв подав скаргу на рішення Шевченківського суду столиці про його арешт до 19 липня.
Про це повідомила ТСН адвокат росіянина Оксана Соколовська. Скаргу направили в Апеляційний суд Києва, тепер протягом трьох днів її повинні розглянути судді і призначити дату судового засідання.
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"Головне, на чому будується скарга, - це необґрунтованість статті про тероризм, в якому слідчі підозрюють Єрофєєва", - сказала Оксана Соколовська.
Нагадаємо, що офіцер ГРУ Олександр Александров не буде оскаржити свій арешт, проте прохання про зняття звинувачень у тероризмі його адвокат Костянтин Кравчук підготував і направив у Генпрокуратуру.
Крім цього, стало відомо, що Костянтин Кравчук не може зв'язатися з завідувачем консульського відділу посольства Росії в Україні Олексієм Грубим.
За словами Костянтина Кравчука, в період з 19 по 26 травня російський дипломат дзвонив йому по кілька разів на день, однак після візиту до арештованих росіян в госпіталь, на дзвінки адвоката не відповідає. Костянтин Кравчук пояснив, що йому необхідно поговорити з російським дипломатом, щоб дізнатися офіційну позицію Росії і визначити стратегію подальшого захисту Олександра Александрова.
Адвокат також зазначив, що намагався зв'язатися з дружиною свого підзахисного, але і вона не відповідає на дзвінки.
Як відомо, російська сторона не надала своїм громадянам адвокатів, тому їх захищають українські.