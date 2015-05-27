Другий російський ГРУшник подав апеляцію на свій арешт

Про це повідомила ТСН адвокат росіянина Оксана Соколовська. Скаргу направили в Апеляційний суд Києва, тепер протягом трьох днів її повинні розглянути судді і призначити дату судового засідання.

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"Головне, на чому будується скарга, - це необґрунтованість статті про тероризм, в якому слідчі підозрюють Єрофєєва", - сказала Оксана Соколовська.

Нагадаємо, що офіцер ГРУ Олександр Александров не буде оскаржити свій арешт, проте прохання про зняття звинувачень у тероризмі його адвокат Костянтин Кравчук підготував і направив у Генпрокуратуру.

Крім цього, стало відомо, що Костянтин Кравчук не може зв'язатися з завідувачем консульського відділу посольства Росії в Україні Олексієм Грубим.

За словами Костянтина Кравчука, в період з 19 по 26 травня російський дипломат дзвонив йому по кілька разів на день, однак після візиту до арештованих росіян в госпіталь, на дзвінки адвоката не відповідає. Костянтин Кравчук пояснив, що йому необхідно поговорити з російським дипломатом, щоб дізнатися офіційну позицію Росії і визначити стратегію подальшого захисту Олександра Александрова.

Адвокат також зазначив, що намагався зв'язатися з дружиною свого підзахисного, але і вона не відповідає на дзвінки.

Як відомо, російська сторона не надала своїм громадянам адвокатів, тому їх захищають українські.