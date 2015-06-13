Місія ОБСЄ після місячної перерви відновила роботу в Широкиному

Про це повідомляється в звіті місії, опублікованому на сайті ОБСЄ, передає «Українська правда».

Зазначається, що місія спостерігала нещодавно пошкоджені будинки та заміновані райони з численними наслідками потрапляння артилерійських і мінометних снарядів, які відбулися з моменту останнього візиту.

Спостерігачі також чули звуки стрілянини з важких кулеметів і два невизначених вибухи.

Крім того, спостерігачі помітили в Широкиному один палаючий будинок. Також один палаючий будинок був у селі Лебединське, яке розташоване за 4 км від Широкиного і знаходиться під контролем України.

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У Бердянському, розташованому за 1,5 км на захід від Широкиного, спостерігачі помітили два 120-мм міномети і велику кількість розсипаної шрапнелі, яка, судячи з аналізу кратерів, прилетіла з північного сходу. В селі також значно зруйновано кілька житлових будинків.

У районі Донецького аеропорту спостерігачі почули 250 пострілів зі стрілецької зброї, важкого кулемета, автоматичних гранатометів і зенітних знарядь.

Також СММ почула 134 вхідних і вихідних вибухів.

У звіті вказано, що через вибух у 500 метрах від позиції місії ОБСЄ залишила спостережний пункт.

Відзначається, що присутні в точці спостереження представники СЦКК Збройних сил України і Збройних сил РФ тричі домовлялися про припинення вогню протягом дня, але жодне не тривало довше десяти хвилин.