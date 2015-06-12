Україна і РФ три рази за добу намагалися домовитися про припинення вогню навколо Донецького аеропорту

Про це йдеться у звіті за 11 червня, опублікованому сьогодні.

Місія зазначає, що "рівень насильства навколо Донецького аеропорту (територія підконтрольна "ДНР", 12 км на північний захід від Донецька) залишається високим".

Зокрема, спостерігачі перебуваючи на спостережному пункті Спільного центру з контролю та координації на центральному залізничному вокзалі Донецька впродовж 5-годинного періоду чули 250 спалахів застосування стрілецької зброї та легкого озброєння - крупнокаліберних кулеметів, автоматичних гранатометів та зеніток.

Також місія чула 134 вибухи вхідного і вихідного вогню на відстані від одного до восьми кілометрів на північ, північний схід, північний захід та захід від місця розташування спостерігачів.

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О 15:35 стався вибух на відстані 500 м від спостережного пункту, після чого представники ОБСЄ змушені були покинути Спільний центр з контролю та координації.

Спостерігачі зазначають, що "у Спільному центрі з контролю та координації представники українських Збройних сил та російських Збройних сил, які перебували на спостережному пункті намагалися тричі домовитися щодо припинення вогню впродовж дня о 13:10, 14:00 та 15:15, але у жодному випадку режим припинення вогню не тривав більше, ніж 10 хвилин".