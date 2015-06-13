Під Донецьком неспокійно – бойовики кинули в бій танки та важку артилерію

На Маріупольському напрямку вчора режим тиші дотримувався "майже зразково" - бойовики здійснили лише два обстріли.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

"На Маріупольському напрямку вчора режим тиші дотримувався майже зразково. Було зафіксовано лише два випадки ведення вогню по наших позиціях з боку противника – у Широкиному із гранатометів та в Чермалику – зі 122-міліметрових гармат", - сказав Лисенко.

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За його словами, на Донецькому напрямку зберігається дуже неспокійна ситуація поблизу аеропорту. "Ворог кинув у бій танки, БМП та важку артилерію. Підкреслюємо: бойовики стріляють і по житлових кварталах – зафіксовано танкові обстрілі Авдіївки та Водяного з боку незаконних збройних формувань. Потужних мінометних та артилерійських обстрілів було завдано по наших позиціях поблизу Мар’їнки та Красногорівки. Не вщухає ворожий вогонь і біля Горлівки, особливо в районі Світлодарська", - зазначив речник АП.

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Лисенко також повідомив, що на Луганському напрямку бойовики здійснили мінометний обстріл в районі Золотого і Щастя. Поодинокі провокації ворога з використанням стрілецької зброї зафіксовані у Станично-Луганському районі та біля села Новотошківське.

"За інформацією Державної прикордонної служби, вчора в зоні АТО було зафіксовано 19 польотів ворожих безпілотників", - сказав Лисенко.