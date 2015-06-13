У Донецькій області бойовики обстріляли низку населених пунктів

Як заявили в прес-центрі АТО, за останні кілька днів активність проросійських бойовиків найвища за останній місяць. "Найскладнішою залишається ситуація поблизу Донецька. З самого ранку бойовики продовжили обстрілювати Піски, Водяне, Мар'їнку, Красногорівку, Опитне", - йдеться в повідомленні.

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Бойовики використовували практично усе наявне в них озброєння, в тому числі заборонені 120-мм міномети та 122-мм гаубиці.

П’ять разів з танків, озброєння бойових машин та артилерійських систем калібру 122 мм бандити гатили по помешканнях в селі Опитне, завдали шкоди й житловим кварталам Водяного.

"Після нетривалого затишшя знову було гаряче в районі Маріуполя: 8 разів позиції сил АТО у Широкиному були обстріляні бойовиками з мінометів та гаубиць калібру більше 100 мм, гранатометів, крупнокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

На Луганщині бойовики вели вогонь з мінометів калібру 120 мм по Щастю, Кримському, Болотному", - зазначили у прес-центрі.

У свою чергу підрозділи сил АТО нарощують свої бойові спроможності для відбиття можливих спроб прориву лінії оборони та захоплення української території.