Сили АТО приведені у повну бойову готовність через спроби штурму Мар'їнки - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

"Через спробу атакувати Мар'їнку всі наші підрозділи приведені в повну бойову готовність", - сказав Лисенко.

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"Якщо б ми знали, де може бути наступний наступ, ми б зосередили там увагу. Тому доводиться тримати всю лінію оборони", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, зранку 3 червня поблизу села Мар’їнка на Донеччині російсько-терористичні війська почали масований обстріл позицій українських військ, а пізніше перейшли у наступ.

Того дня внаслідок боїв загинули 5 українських бійців (з них під Мар’їнкою - 4), 39 були поранені.

Через загрозу життю українських військовослужбовців та мирних мешканців Мар’їнки командування прийняло рішення використати артилерійське озброєння, що було відведене згідно з Мінськими домовленостями, й сили АТО дали адекватну відповідь ворогу.

У ході бою під Мар’їнкою знищено 80 бойовиків, понад 100 поранено. Також знищено 10 одиниць бронетехніки загарбника.