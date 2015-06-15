Одного із соратників ватажка бойовиків "Гіві" вбито під Донецьком - ЗМІ
18:47, 15 червня 2015Війна
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Один із командирів підрозділів "Сомалі", яким керує бойовик Михайло Товстих під прізвиськом "Гіві", помер у результаті поранень після влучення снаряда 95-ї бригади в штаб бойовиків під Донецьком.
REUTERS
Як повідомляють "Подробиці", за даними радіоперехоплення, про смерть свого заступника з позивним "Кошмар" повідомив сам "Гіві" по рації.
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"Командир "Гіві": "Убитий "Кошмар". "Кошмар" - це позивний, він керував позицією", - цитує зміст радіоперехоплення журналістка Ірина Баглай.
За її словами, українські бійці перехопили розмову бойовиків вже після бою під Донецьком.
Відзначається, що в цьому ж перехопленні "Гіві" скаржився на своє поранення.
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