Бойовики затримали групу російських військових, які обстрілювали Донецьк (радіоперехоплення)

Голова МВС Арсен Аваков оприлюднив дані перехоплення, які свідчать про причетність затриманих до обстрілів міста, повідомляється на сайті МВС.

Зокрема, 15 лютого, після оголошення перемир’я з 00.00 годин, відбулися телефонні розмови між бойовиками про факт затримання членів диверсійно-розвідувальної групи. До її складу входили військовослужбовці Російської Федерації, а самі члени ДРГ причетні до обстрілів Донецька.

Читайте такожСБУ перехопила розмову, у якій бойовики "ДНР" зізнаються в обстрілі Донецька"Слухайте чергову перехоплену розмову сепаратистів – це не пропаганда спеціально навчених псевдожурналістів – це правда сьогоднішнього дня: "Дантист" ділиться з товаришами "Борисом" і "Лисим" своїм здивуванням... Хочу лише зауважити, що мова йде про перемир'я – як його розуміють терористи", – підкреслив Аваков.