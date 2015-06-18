Бойовики почали черговий обстріл Мар'їнки - Шкіряк

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє радник керівника МВС України Зорян Шкіряк.

«Щойно, о 23.40 почалася чергова атака російсько-терористичних банд на позиціі сил АТО в Мар'інці. Терористи б'ють з важкої артилерії, всім, що у них є. Використовують САУ, танки, "Рапіри", "Гвоздики" і міномети 120 мм з касетними мінами», - написав Шкіряк.

За його словами, бойовики також намагаються прорватися в глиб української території. «Серед ворожих сил найманці та військовослужбовці ЗС РФ. Зокрема, кадирівці та спецназ ГРУ ГШ ЗС РФ», - зазначається в повідомленні.

Читайте такожВночі бойовики здійснили спробу прориву: штурмова група атакувала військових в районі Мар'їнкиРазом з тим, українські військовослужбовці стримують атаку терористів. «Ворог несе значні втрати в живій силі та техніці. Протистояння тривають», - повідомив Шкіряк.

Війна з РФ. Сектор "Б". Щойно, о 23.40 почалася чергова атака російсько-терористичних банд на позиціі сил АТО в Мар'інці... Posted by Зорян Шкиряк on Wednesday, June 17, 2015

Раніше УНІАН повідомляв,що бойовики проросійських бандформувань випустили 40 реактивних снарядів з "Граду" по Степному Донецької області. Зокрема, на Донецькому напрямку зі 120-мм мінометів ворог обстрілював Старогнатівку, Мар’їнку й Гранітне.