Бойовики проросійських бандформувань випустили 40 реактивних снарядів "Граду" по Степному

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.

За інформацією прес-центру, на Донецькому напрямку зі 120-мм мінометів ворог обстрілював Старогнатівку, Мар’їнку й Гранітне.

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"В районі Артемівська із мінометів заборонених калібрів та переносних РСЗВ "Град-П" бандити гатили по наших позиціях біля Троїцького. А по обіді бойовики випустили 40 реактивних снарядів з "Граду" по Степному", - наголошує прес-центр.