Бойовики проросійських бандформувань випустили 40 реактивних снарядів "Граду" по Степному
19:54, 17 червня 2015Війна
0 0
Бойовики проросійських бандформувань випустили 40 реактивних снарядів з "Граду" по Степному Донецької області.
РСЗВ "Град" / verytinywars.blogspot.com
Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.
За інформацією прес-центру, на Донецькому напрямку зі 120-мм мінометів ворог обстрілював Старогнатівку, Мар’їнку й Гранітне.
Читайте такожЗа день бойовики понад 30 разів обстріляли позиції сил АТО
"В районі Артемівська із мінометів заборонених калібрів та переносних РСЗВ "Град-П" бандити гатили по наших позиціях біля Троїцького. А по обіді бойовики випустили 40 реактивних снарядів з "Граду" по Степному", - наголошує прес-центр.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter