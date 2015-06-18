Внаслідок обстрілу Мар'їнки загинули двоє українських бійців - "Дніпро-1"

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат, командир полку "Дніпро-1" Юрій Береза.

"Незважаючи на так звані "мирні домовленості", в Мар'їнці під час мінометного обстрілу сьогодні вночі загинули два бійці з 20-го БТРО ("Дніпро")", - написав він.

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Також, за його словами, позиції сил АТО в районі Мар'їнки і Красногорівки постійно обстрілюються з 120-мм мінометів, переважно з боку конезаводу. Крім того, в Широкиному кожну ніч працюють міномети і стрілецька зброя.

"Що стосується позицій полку "Дніпро-1", ніч у Пісках минула відносно спокійно. Несистематичні обстріли", - підсумував Береза.