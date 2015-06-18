У складі місії ОБСЄ на Донбасі працюють 25 росіян

Про це повідомив представник СММ ОБСЄ Майкл Боцюрків. "Тепер у нас 483 спостерігачі та 60 інших працівників з міжнародних організацій та 228 працівників з України. У нас 23 нових спостерігачі зараз проходять навчання і в цілому це 771 людина", - зазначив він.

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Також Майкл Боцюрків сказав, що у складі місії 25 спостерігачів з Росії.

"Чисельність наша зростає і ми дедалі більше використовуємо броньовані автомобілі, ми тепер можемо більше території покривати, і в деякі дні у нас було до 80 патрулів. Також завдяки нашим безпілотникам ми досить багато території зараз покриваємо", - повідомив речник місії ОБСЄ.