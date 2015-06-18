Позиції АТО під Новотошківським обстріляли з "Градів": бойовики випустили 55 ракет

Як повідомляє прес-центр АТО у Facebook, терористи продовжили грубо порушувати умови припинення вогню в зоні проведення АТО. При цьому ворог використовував важке озброєння, нехтуючи життями мирних жителів.

Із майже 40 випадків застосування бойовиками зброї більше половини зафіксовано на Луганському та Артемівському напрямках.

«Зранку 55 реактивних ракет РСЗВ «Град» розірвались на позиціях українських військ біля Новотошківського. З мінометів неодноразово обстрілювали Золоте. З крупнокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів злочинці били по Щастю», - наголошується у повідомленні.

Читайте такожОБСЄ: ситуація на Донбасі залишається напруженою, є загроза посилення боївВ районі Артемівська із 152-міліметрових гаубиць, мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстріляли Луганське, Світлодарське, Троїцьке і Новозванівку, а вдень 120-міліметрові міни розривались в передмісті Попасної.

"Знову з важких артилерійських систем та стрілецької зброї проросійські гібридні бандформування гатили по Широкиному", - йдеться у повідомленні.

Українські позиції біля Мар’їнки активно обстрілювали міномети та ворожий снайпер. По житлових масивах Водяного терористи били з 122-міліметрових артилерійських систем і танків.