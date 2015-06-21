У 2015 році кількість дезертирів зменшилася в 100 разів - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління військової служби правопорядку Олександра Дубляна.

"У 2014 році (дезертирство, - ред.) мало масовий характер, близько 10 тис. (військовослужбовців - ред.), які самовільно залишили військові частини та по яким були внесені в реєстри (ЄРДР, - ред.) дані про кримінальні правопорушення", - сказав Дублян після відкриття Алеї Героїв на території 101 окремої бригади охорони Генерального штабу ЗСУ.

Читайте такожВід мобілізації відмовляються менше 1% українців - ПорошенкоЗа даними Генштабу, в 2015 р. кількість дезертирів зменшилася і склала близько 100 військових.

За словами Дубляна, станом на сьогодні засуджені близько 400 військовослужбовців за самовільне залишення частини з мірою покарання у вигляді штрафу, умовного терміну, троє військовослужбовців були позбавлені волі строком на сім років.

Нагадаємо, в березні Президент України Петро Порошенко заявив, що в українській армії менше 1% дезертирів.