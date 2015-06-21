ЗМІ: обшук бази "Торнадо" минув спокійно

Про це повідомляє телеканал 112 Україна з посиланням на бійця роти з позивним "Фарт".

За його словами, слідчій групі безперешкодно дали доступ в приміщення, обійшлося без конфліктів. "Обшук тривав три години. Ми відреагували спокійно. Сприяли слідчій групі. Ніяких конфліктів", - зазначив він.

Раніше виконуючий обов'язки командира роти "Торнадо" Микола Цукур заявив про зняття з себе повноважень.

Нагадаємо, сьогодні на базі "Торнадо" правоохоронці проводили слідчі дії.

Читайте такожГеращенко: бійці "Торнадо" повинні о 9 ранку суботи вийти з бази та скласти зброю17 червня стало відомо про затримання 8 бійців "Торнадо", у тому числі командира. У коментарі "112 Україна" тоді замкомбата Микола Цукур заявив, що затримання пов'язані з блокуванням батальйоном поїзда з контрабандним металом з Алчевського меткомбінату.

Слідчі наполягають, що затримані зґвалтували і вбили чоловіка, знімаючи при цьому процес на відео. У МВС повідомили, що для всіх затриманих 17 червня бійців "Торнадо" судом обрано запобіжний захід у вигляді арешту без застави. Пізніше Цукур повідомив, що відпущені на свободу двоє з восьми затриманих бійців "Торнадо". У них зняли побої.

Також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сказав, що бійців "Торнадо", які були затримані, на чолі з командиром роти Русланом Онищенком звинувачують, зокрема, в незаконному позбавленні волі і викраденні місцевих жителів, їх тортурах, вбивстві і низці інших тяжких злочинів. При цьому в "Торнадо" заперечують обвинувачення Авакова у викраданні і тортурах місцевих жителів.

У п'ятницю Аваков повідомив, що конфлікт між бійцями роти "Торнадо" і військовою прокуратурою вичерпаний.