Внаслідок обстрілу блокпостів поранений один прикордонник

11:14, 21 червня 2015
Війна
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Контрольовані Росією бойовики на сході України обстрілюють блокпости прикордонників на дорожніх коридорах.

dpsu.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

Впродовж минулої доби незаконні збройні формування продовжували порушувати режим припинення вогню. Вони 7 разів вели вогонь по місцях дислокації прикордонних підрозділів, у тому числі по блокпостах, що знаходяться на дорожніх коридорах.

Двічі обстрілам піддавався блокпост «Мар`їнка», на якому спільно несуть службу прикордонники і військовослужбовці ЗСУ. Бойовики відкривали вогонь з АГС і снайперських гвинтівок.

Поблизу Мар`їнки російські найманці ще тричі атакували позиції прикордонників. Вогонь вівся з АГС, мінометів та снайперської зброї. Один прикордонник отримав легке осколкове поранення. Для надання медичної допомоги його направили в одну з лікарень району. 

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Окрім того, терористи з СПГ обстрілювали блокпост «Майорське», на якому перебувають прикордонники та військові ЗСУ. 

Вчора з 7.00 до 11.00 терористи з мінометів стріляли в напрямку контрольного пункту «Гнутове». Через обстріли пропуск людей на ньому тимчасово призупинявся.

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