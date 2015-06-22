За добу на Донбасі загинули 2 українських військових, 3 поранені – Лисенко

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинули двоє українських військових, троє отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу терористи 85 разів обстріляли українські позиції та мирні населені пункти на Донбасі.

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Епіцентром напруженості залишається Донецький напрямок, де було зафіксовано 52 обстріли.