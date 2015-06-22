За минулу добу бойовики 85 разів обстрілювали позиції сил АТО та населені пункти

Про це йдеться у вранішньому повідомленні прес-центру АТО.

Згідно з ним, епіцентром напруженості залишається Донецький напрямок, де було зафіксовано 52 обстріли українських позицій і мирного населення.

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"Під ранок бойовики 20 реактивними снарядами РСЗО «Град» вдарили по Нижньому. Загалом цього ранку вже зафіксовано близько 10 випадків застосування російсько-терористичними злочинними угрупуваннями зброї проти сил АТО", - сказано в повідомленні.