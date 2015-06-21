Спостерігачі ОБСЄ помітили на території "ДНР" танки і "Гвоздики"

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник АП з питань АТО Андрій Лисенко.

"Місія ОБСЄ зафіксувала пересування двох танків Т-72 через м. Шахтарськ, яке перебуває під контролем бандформування "ДНР". 4 броньованих машини та 11 танків були помічені на східних околицях м. Зугрес", - заявив він.

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Також безпілотник місії зафіксував 10 танків та 27 броньованих машин у Комсомольскому та 4 САУ "Гвоздика" поблизу с. Василівка.

"Ці населені пункти перебувають достатньо близько від лінії розмежування станом на 19 вересня 2014 року, тому важка техніка НЗФ має залишити ці території", - наголосив речник АП.