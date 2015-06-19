ЗМІ: у четвер ввечері в Донецьк пройшла колона військової техніки бойовиків
03:44, 19 червня 2015Війна
1003 0
18 червня близько 20:00 через окупований Шахтарськ пройшла колона військової техніки бойовиків «ДНР».
REUTERS
Про це пише видання Інформатор.
За повідомленнями місцевих жителів, конвой слідував в напрямку Донецька.
У складі колони були помічені 13 танків Т-72 з навісним динамічним захистом типу «Контакт».
Читайте такожОБСЄ зафіксувало концентрацію важкого озброєння бойовиками "ДНР"Зокрема, одна бронемашина мала нову активну броню "Контакт"-5". Також в конвої пройшли 5 БМП-2, 1 тентований «Урал» і 1 «КамАЗ».
Раніше УНІАН повідомляв, що Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала значне зосередження військової техніки бойовиків на північний схід від Маріуполя.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter