ЗМІ: у четвер ввечері в Донецьк пройшла колона військової техніки бойовиків

Про це пише видання Інформатор.

За повідомленнями місцевих жителів, конвой слідував в напрямку Донецька.

У складі колони були помічені 13 танків Т-72 з навісним динамічним захистом типу «Контакт».

Читайте такожОБСЄ зафіксувало концентрацію важкого озброєння бойовиками "ДНР"Зокрема, одна бронемашина мала нову активну броню "Контакт"-5". Також в конвої пройшли 5 БМП-2, 1 тентований «Урал» і 1 «КамАЗ».

Раніше УНІАН повідомляв, що Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала значне зосередження військової техніки бойовиків на північний схід від Маріуполя.