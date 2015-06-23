З початку АТО відновлено майже 26 тисяч одиниць військової техніки

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила начальник Управління комунікації та преси Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк.

Читайте також"Миколаївський бронетанковий завод" розробив проект виробництва броньованих "швидких"«Серед них 989 одиниць ракетно-артилерійського озброєння, майже 5 тис. одиниць бронетанкового озброєння і техніки, а також 17,5 тис. одиниць автомобільної техніки», - сказала вона.

За словами Гаврилюк, впродовж останнього тижня було відремонтовано 301 одиницю військової техніки.