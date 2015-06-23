Під Попасною бойовики з "Градів" обстріляли водоканал - частина району залишилася без води

Як зазначається у повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, у ніч на вівторок, 23 червня, близько 3.00 бойовики так званої "ЛНР" здійснили масований обстріл з «Градів» селища Карбоніт, який входить до м. Золоте (Попаснянський район).

Читайте такожСьогодні бойовики 40 разів обстріляли українських військових і мирних жителів – штаб АТО

Реактивні снаряди накрили ділянку КП «Попаснавода», яка подає воду на значну територію Попаснянського району, а також на окуповані території. У результаті обстрілу знищено насоси, трансформаторну підстанцію та інше обладнання, попередня вартість якого близько 3 млн грн.

"Працівників підприємства, які чергували на дільниці, витягали з-під завалів, дивом ніхто з них не загинув і не поранений. Паралельно з «Градів» були обстріляні околиці с. Борове, де знаходяться свердловини, з яких подається вода до населених пунктів Попаснянського району. Чотири свердловини виведені з ладу. У результаті обстрілу припинено подачу води за напрямками «Карбоніт - Золоте», «Карбоніт - Попасна», «Карбоніт - Первомайськ (окупована територія)». Зараз більшість населених пунктів району, які забезпечувало водою КП «Попаснавода», залишилася без води", - йдеться в повідомленні.

На думку Москаля, це був цілеспрямований обстріл систем життєзабезпечення на контрольованій Україною території.

"Таких потужних обстрілів Луганщина не зазнавала з початку року, у ніч на вівторок на лінії розмежування був жах. Докладні наслідки обстрілів ще уточнюються, проте вже зрозуміло, що відновити водопостачання у стислі терміни не вдасться. Зараз воду цивільному населенню доставлятимуть рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій", - зазначив голова ОДА.