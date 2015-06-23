За добу на Донбасі загинув військовий, 12 отримали поранення - Лисенко

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовий, 12 отримали поранення.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби, 22 червня, бойовики 85 разів обстріляли позиції військових та мирні населені пункти.