На Луганщині - відносне бойове затишшя

Про це повідомила прес-служба Геннадія Москаля.

Повного припинення вогню немає, перестрілки та обстріли відбувалися практично по всій лінії зіткнення (у Станиці Луганській, Щасті, Кримському, Катеринівці, Троїцькому, на Бахмутці), однак бойові дії носили локальний характер, масштабних руйнувань, а також загиблих серед мирних мешканців чи військових немає.

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У Троїцькому (Попаснянськимй район поблизу Дебальцева), де минулої суботи бойовики підірвали міст, вчора встановили понтонну переправу, по якій вільно проїжджає як вантажний, так і легковий транспорт. Таким чином село вдалося розблокувати, доставка вантажів відновлена.

Стали відомі деталі обстрілу з «Градів», яку в ніч на вівторок зазнало с.Боброве Попаснянського району. Всього в село залетіло близько 35 реактивних снарядів, деякі вибухнули в житловому масиві.

У результаті обстрілу частково зруйновані й пошкоджені вісім будинків на двох вулицях. На щастя, обійшлося без поранених і загиблих.