У Чернігові випробували модернізований військовий вертоліт

У Чернігові військові цього тижня провели випробування модернізованого вертольота Мі-24П.

Про це УНІАН повідомили у регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України.

Згідно з повідомленням, фахівці Державного науково-випробувального центру Збройних сил України (м. Чернігів) разом із представниками товариств з обмеженою відповідальністю "МС Авіа-Грейд" та "Адрон»" провели контрольні випробування вертольоту Мі-24П, оснащеного комбінованим пристроєм викиду хибних цілей "Адрос" КУВ 26-50.

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Щоб визначити характеристики штатних систем та додатково встановленого обладнання вертольота у повітрі, військові науковці з Чернігова виконали 5 випробувальних польотів.

За словами керівника Державного науково-випробувального центру ЗСУ полковника Володимира Башинського, програма випробувань виконана у повному обсязі. У небі вертоліт показав добрі результати. Основною метою випробувань є визначення можливості прийняття на озброєння української армії комбінованого пристрою викиду хибних цілей "Адрос" КУВ 26-50 та його застосування на вертольотах Мі-24 різних модифікацій, Мі-8 та військово-транспортних літаках Ан-26.

"Реалізація амбіційного проекту з розвитку вітчизняного вертолітобудування продовжується," – зазначив Башинський.