У НАТО попереджають про ризик відновлення важких боїв на Донбасі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє про ризик відновлення важких боїв на сході України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він сказав, відкриваючи засідання Комісії Україна-НАТО.

"Порушення режиму припинення вогню зберігається, і ще існує ризик відновлення важких боїв. Росія продовжує підтримувати сепаратистів, надаючи навчання, зброю і солдатів. Велика кількість її військ дислокується на кордоні з Україною", - сказав Столтенберг.

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У цьому зв'язку генсек НАТО знову висловив упевненість в тому, що кращий шанс для миру - повне виконання Мінських домовленостей. "Я закликаю всі сторони це зробити. Росія в цьому відношенні несе особливу відповідальність", - наголосив він.

Крім того, Столтенберг вкотре запевнив у відданості Альянсу суверенітету і територіальній цілісності України. "Ми не визнаємо і не будемо визнавати незаконну та нелегальну анексію Криму Росією. Ми хочемо бачити сильну, незалежну та процвітаючу Україну", - заявив він.

За словами Столтенберга, саме тому НАТО хоче допомогти Україні в реформуванні її Збройних сил та інститутів безпеки. "Але Україна також має зробити свою роботу. Реформи дуже важливі", - додав він.