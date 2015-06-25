Під Маріуполем від кулі снайпера загинув військовий, двоє поранені - волонтер
18:14, 25 червня 2015Війна
2830 0
Сьогодні, 25 червня, в одному з селищ сектора "М" від кулі снайпера "ДНР" загинув український військовий.
У прес-службі сектора "М" пообіцяли прокоментувати ситуацію / Фото УНІАН
Як повідомляє 0629.ua з посиланням на волонтера Галину Однорог, загиблому було 28 років, він служив в ЗСУ.
Крім цього, згідно з повідомленням, також був поранений ще один боєць ВСУ. Хлопцеві прострелили ногу і вухо.
Читайте такожОбстріли на Донбасі: ситуація під Маріуполем ускладнюється
За даними місцевого видання, також доставили в госпіталь і бійця "Донбасу", який був поранений у Широкиному - куля снайпера потрапила в каску. Стан військовослужбовців середньої тяжкості.
У прес-службі сектора "М" пообіцяли прокоментувати ситуацію.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter