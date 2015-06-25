Під Маріуполем від кулі снайпера загинув військовий, двоє поранені - волонтер

Як повідомляє 0629.ua з посиланням на волонтера Галину Однорог, загиблому було 28 років, він служив в ЗСУ.

Крім цього, згідно з повідомленням, також був поранений ще один боєць ВСУ. Хлопцеві прострелили ногу і вухо.

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За даними місцевого видання, також доставили в госпіталь і бійця "Донбасу", який був поранений у Широкиному - куля снайпера потрапила в каску. Стан військовослужбовців середньої тяжкості.

У прес-службі сектора "М" пообіцяли прокоментувати ситуацію.