Штайнмаєр назвав Широкине ключем до вирішення конфлікту на Донбасі

Таку думку висловив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, передає "Новое время" з посиланням на DW. Він назвав Широкине, яке постійно обстрілюють бойовики, ключем до вирішення проблеми Донбасу.

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Зокрема, дипломат, коментуючи результати паризької зустрічі нормандської четвірки, заявив наступне: "Ми сподіваємося, що це закладе фундамент для локального припинення вогню. У разі, якщо подібне вдасться, це могло б стати прикладом для інших районів (окупованого Донбасу - Ред.)"

Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що головним результатом зустрічі міністрів у Парижі є спроба припинити вогонь і почати демілітаризацію Широкиного.

Раніше голова МЗС Німеччини сказав, що переговори міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" пройшли в конструктивному ключі. У свою чергу в українському МЗС повідомили про складність переговорів у Парижі і своє невдоволення результатами роботи "четвірки" в питанні звільнення полонених.