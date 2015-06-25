Місія ОБСЄ зафіксувала понад 100 мінометних та артилерійських пострілів навколо Донецька

Як ідеться у звіті від 24 червня, опублікованому сьогодні, насильство триває у різних місцях в Донецькій області, особливо це стосується території поблизу Донецького аеропорту.

“Розташувувшись на підконтрольній “ДНР” території, за 8 км від центру Донецька, Спеціальна моніторингова місія чула, а в деяких випадках також бачила, 106 вхідних та вихідних мінометних та артилерійських пострілів... На південно-західних околицях міста Спеціальна моніторингова місія зафіксувала вибухи 48 мінометних снарядів”, - зазначається у звіті.

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Перебуваючи на двох різних позиціях навколо підконтрольного Україні Сипиного (3,5 км на захід від Широкиного, 16 км на схід від Маріуполя), місія чула 16 випадків ведення вогню із танків, чотири мінометних та 15-16 пострілів з невизначеного озброєння, які походили з позицій 2-7 км з півночі, північного сходу і мали вплив у Широкиному та поруч.

Окрім того, безпілотник місії помітив палаючі будинки і суттєві ознаки обстрілів в районі Широкиного.